Giá cà phê nội địa tăng mạnh, đạt mốc 88.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (24-5) tiếp đà tăng thêm 1.200-1.300 đồng/kg, đẩy mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên 87.400-88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay tăng 1.300 đồng/kg, lên mức 88.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Trong khi đó, tại Gia Lai và Lâm Đồng, cà phê cùng tăng 1.200 đồng/kg, lần lượt được thương lái thu mua với giá 87.900 đồng/kg và 87.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp đà tăng thêm 1.200-1.300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đà tăng của giá cà phê nội địa diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động liên quan đến nguồn cung. Tâm lý lo ngại về sản lượng tại các quốc gia xuất khẩu lớn cùng nhu cầu phục hồi đã góp phần hỗ trợ giá.

Ngoài ra, việc nguồn hàng trong dân giảm dần sau giai đoạn bán mạnh trước đó cũng khiến áp lực cung trên thị trường giảm, tạo điều kiện cho giá phục hồi.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tiếp tục diễn biến trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 57 USD/tấn, lên mức 3.339 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng thêm 51 USD/tấn, đạt 3.310 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng Arabica giao tháng 7-2026 giảm 1,05 US cent/pound, xuống 272,35 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 0,7 US cent/pound, còn 264,8 US cent/pound.