Cà phê quay đầu giảm giá, lùi về mức 86.500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 10-5, giá cà phê trong nước quay đầu giảm 400-500 đồng/kg, đưa mức thu mua tại các vùng trọng điểm lùi về khoảng 86.500-87.100 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê hôm nay cùng giảm 400 đồng/kg, xuống còn 87.100 đồng/kg. Tương tự, cà phê tại Lâm Đồng ghi nhận giảm 500 đồng/kg, về giá 86.500 đồng/kg.

Dù điều chỉnh giảm, song giới thương mại cho rằng, giá cà phê nội địa vẫn đang được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thấp và tâm lý găm hàng của nhiều nông dân cũng như doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục diễn biến trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 giảm 18 USD/tấn, xuống còn 3.414 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 19 USD/tấn, còn 3.302 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 0,9 US cent/pound, lên mức 274,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 1,15 US cent/pound, đạt 266,3 US cent/pound.