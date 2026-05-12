Cà phê trong nước giảm nhẹ, về giá 86.300 đồng/kg

(GLO)- Ngày 12-5, giá cà phê trong nước giảm 100-200 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 86.300-87.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg, về mức 87.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất sau khi giảm thêm 200 đồng/kg, xuống còn 86.300 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê trong nước ngày 12-5 giảm nhẹ, đạt 86.300-87.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 50 USD/tấn, lên mức 3.414 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng thêm 27 USD/tấn, lên 3.302 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 4,3%, xuống còn 274,15 US cent/pound; hợp đồng tháng 9-2026 giảm 3,5%, còn 266,3 US cent/pound.

Xuất khẩu hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD

