Cà phê trong nước giảm nhẹ, về giá 86.300 đồng/kg

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg, về mức 87.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất sau khi giảm thêm 200 đồng/kg, xuống còn 86.300 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều. Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 50 USD/tấn, lên mức 3.414 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng thêm 27 USD/tấn, lên 3.302 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 4,3%, xuống còn 274,15 US cent/pound; hợp đồng tháng 9-2026 giảm 3,5%, còn 266,3 US cent/pound.