Giá cà phê và hồ tiêu cùng ổn định phiên đầu tuần

(GLO)- Mở đầu tháng 6, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự ổn định của giá cà phê và hồ tiêu. Hiện mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm đối với cà phê là 86.800-87.300 đồng/kg, còn hồ tiêu ở mức 137.000-142.000 đồng/kg.

So với tuần trước, giá cà phê trong nước giảm 600-700 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 700 đồng/kg, xuống còn 87.300 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức giảm 600 đồng/kg và hiện giao dịch cùng mức 87.300 đồng/kg.

Giá cà phê không biến động trong ngày 1-6. Ảnh: M.T

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất khu vực, đạt 86.800 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với tuần trước.

Đây là tuần giảm giá đầu tiên của thị trường nội địa sau 3 tuần tăng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay vẫn duy trì ở mức khá cao so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, giúp người trồng cà phê tiếp tục đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Trong khi đó, giá hồ tiêu tiếp tục giảm 2.000-3.000 đồng/kg, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp của thị trường.

Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 3.000 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu cũng giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước, hiện được giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tiếp tục giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với tuần qua. Ảnh: M.T

Tại TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu giảm 2.000 đồng/kg, còn 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ ổn định ở mức 142.000 đồng/kg, cao nhất cả nước và không ghi nhận biến động trong suốt tuần qua.

Theo giới kinh doanh, việc giá tiêu giảm chủ yếu đến từ hoạt động điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay vẫn ở mức khá cao so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, tạo động lực duy trì sản xuất cho người trồng tiêu.