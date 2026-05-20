Giá cà phê và hồ tiêu cùng “lao dốc” trong ngày 20-5

(GLO)- Ngày 20-5, giá nông sản trong nước ghi nhận sự “lao dốc” đồng loạt của giá cà phê và hồ tiêu. Trong đó, giá cà phê giảm 1.700 đồng/kg, trong khi hồ tiêu giảm 2.000-3.000 sau nhiều phiên đi ngang.

Cụ thể, sau khi giảm, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hiện được thương lái thu mua với giá 85.300 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, với 85.500 đồng/kg.

Giới thương lái cho biết, áp lực giảm giá hiện chủ yếu đến từ diễn biến lao dốc của thị trường cà phê thế giới, đặc biệt là khi Brazil bước vào vụ thu hoạch mới với kỳ vọng nguồn cung tăng mạnh.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay giảm 2.500 đồng/kg, xuống còn khoảng 139.000 đồng/kg.

Ngoài ra, tâm lý thận trọng của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cũng khiến hoạt động giao dịch trên thị trường nội địa chậm lại đáng kể.

Trong khi đó, giá hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay giảm 2.500 đồng/kg, xuống còn khoảng 139.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 141.000 đồng/kg.

Còn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá hồ tiêu hiện được thu mua ở mốc 142.000 đồng/kg. Đồng Nai ghi nhận mức giảm sâu nhất khi mất tới 3.000 đồng/kg, hiện đạt 140.000 đồng/kg.