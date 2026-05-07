Cà phê quay đầu tăng, lấy lại mốc 86.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 7-5, giá cà phê trong nước tăng 400-500 đồng/kg, lấy lại mốc 86.000 đồng.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai tăng 400 đồng/kg, lên mức 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh 85.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi lên trên các sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 0,42%, lên 3.378 USD/tấn; hợp đồng tháng 9-2026 tăng 22 USD/tấn, đạt 3.297 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 7-2026 tăng 1,49%, lên mức 289,75 US cent/pound; hợp đồng tháng 9-2026 cũng tăng 1,52%, đạt 280,4 US cent/pound.