Giá cà phê trong nước bật tăng 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 15-5, cà phê trong nước bật tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm lên mức 88.300-88.900 đồng.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê sau khi tăng đạt mức 88.900 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất với 88.300 đồng/kg.

﻿ Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay đạt mức 88.900 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận phiên đảo chiều, giảm mạnh đồng loạt trên các sàn giao dịch.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm 45 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.689 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 66 USD/tấn, đạt mốc 3.224 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 7-2026 giảm mạnh 5,05 cent/lb, đạt mức 275,7 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 cũng giảm 6,25 cent/lb, xuống mức 258,45 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng trên đà giảm liên tiếp. Trong đó, kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 373,35 cent/lb, giảm 2,4 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 đạt mức 322,55 cent/lb, giảm mạnh 5,6 cent/lb.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê giảm trong phiên giao dịch vừa qua do tác động của đồng USD mạnh lên. Bên cạnh yếu tố tỷ giá, tiến độ thu hoạch cà phê Robusta tiếp tục làm gia tăng nguồn cung trên thị trường nội địa của nhiều quốc gia.