Giá cà phê giảm nhẹ, hồ tiêu mất đến 3.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 2-6 ghi nhận mức giảm đồng loạt của giá cà phê và hồ tiêu. Trong khi cà phê giảm nhẹ 600 đồng/kg thì hồ tiêu mất tới 1.000-3.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Theo đó, sau khi giảm, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk xuống còn 86.700 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê được thương lái thu mua với giá 86.200 đồng/kg.

Cà phê giảm nhẹ 600 đồng/kg trong ngày 2-6. Ảnh: M.T

Các chuyên gia nhận định, thị trường cà phê trong nước tuần này nhiều khả năng sẽ có những diễn mới trên đà giảm nhẹ. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn.

Trong khi đó, với mức giảm 1.000-3.000 đồng/kg, mặt bằng giá thu mua hồ tiêu giảm xuống còn 136.000-139.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, về mức 136.000 đồng/kg. Với mức giảm tương tự, tại Đồng Nai, giá hồ tiêu hiện ở mốc 136.000 đồng/kg.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg, giảm đến 2.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, hồ tiêu cùng giao dịch ở mốc 139.000 đồng/kg, giảm sâu 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1.000 đồng, về mức 136.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu nội địa Việt Nam giảm nhẹ trong tuần trước. Tuy nhiên, giá xuất khẩu ở mức ổn định, phản ánh sự hỗ trợ liên tục từ nhu cầu quốc tế và niềm tin thị trường được duy trì.

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê tiếp tục kéo dài chuỗi giảm điểm, còn hồ tiêu vẫn duy trì mức giá ổn định.