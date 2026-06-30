Giá cà phê ngày 30-6: Thị trường thế giới tăng mạnh

(GLO)- Thị trường cà phê nội địa hôm nay (30-6) ghi nhận sự ổn định với mức giá từ 89.400-89.800 đồng/kg. Trong khi đó, trên thế giới, giá cà phê tăng mạnh trên cả 2 sàn giao dịch.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê hiện được thương lái thu mua với giá 89.800 đồng/kg, tại Lâm Đồng ở mức 89.400 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy, thị trường cà phê nội địa đang duy trì trạng thái cân bằng sau các nhịp tăng mạnh gần đây, trong bối cảnh nguồn cung ngắn hạn chưa thực sự cải thiện.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay tiếp tục phản ánh tình trạng nguồn cung ngắn hạn còn hạn chế.

Trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 7-2026 tăng mạnh 4,9%, lên 3.817 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9 tăng khoảng 1%, đạt 3.627 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 tăng 4,2%, lên 286,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng khoảng 2%, lên 273,2 US cent/pound.

Các thương nhân cho biết, lượng mưa gần đây tại Brazil đã làm chậm tiến độ thu hoạch và làm dấy lên những lo ngại về chất lượng, mặc dù thị trường vẫn kỳ vọng nước này sẽ có một vụ mùa bội thu.

Thu hoạch gián đoạn tại Brazil càng gây áp lực lên thị trường trong bối cảnh tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên Sàn Giao dịch Liên lục địa (ICE) giảm xuống còn 380.534 bao, thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây.