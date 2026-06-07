Ngày 7-6, cà phê giảm thêm 600 đồng/kg

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 85.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, cà phê về giá 84.500 đồng/kg và là địa phương có giá thấp nhất cả nước.
Tương tự, trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng kéo dài chuỗi giảm. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 giảm 36 USD/tấn, xuống còn 3.316 USD/tấn; tháng 9-2026 giảm 37 USD/tấn, còn 3.233 USD/tấn.
Tại Sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục suy yếu phiên thứ 5 liên tiếp. Trong đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm thêm 0,65 US cent/pound, xuống còn 246,5 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm về mức 242,1 US cent/pound.