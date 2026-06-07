Ngày 7-6, cà phê giảm thêm 600 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (7-6) tiếp tục giảm thêm 600 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện tại, cà phê đang được thương lái thu mua với giá dao động trong khoảng 84.500-85.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 85.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, cà phê về giá 84.500 đồng/kg và là địa phương có giá thấp nhất cả nước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay giảm xuống còn 85.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng kéo dài chuỗi giảm. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 giảm 36 USD/tấn, xuống còn 3.316 USD/tấn; tháng 9-2026 giảm 37 USD/tấn, còn 3.233 USD/tấn.

Tại Sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục suy yếu phiên thứ 5 liên tiếp. Trong đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm thêm 0,65 US cent/pound, xuống còn 246,5 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm về mức 242,1 US cent/pound.