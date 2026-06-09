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Cà phê giảm giá nhẹ, lùi về mốc 84.500 đồng/kg

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Thời báo Tài chính Việt Nam, NN&MT)

(GLO)- Ngày 9-6, giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 đồng, lùi về mốc 84.500 đồng/kg. Đây hiện là vùng giá thấp nhất được ghi nhận trong nhiều tháng trở lại đây.

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk xuống còn 85.100 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ nguyên mức 84.500 đồng/kg và hiện là địa phương có giá thu mua thấp nhất cả nước.

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Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk giảm nhẹ, xuống còn 85.100 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên các sàn giao dịch quốc tế, cà phê Arabica và Robusta đồng loạt suy yếu. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 trên sàn London giảm 4,6%, xuống còn 3.316 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm hơn 3%, còn 3.233 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 7,2%, xuống còn 246,5 US cent/pound. Đây là vùng giá thấp nhất trong khoảng 18 tháng trở lại đây.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính đến từ triển vọng nguồn cung tích cực tại Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Điều kiện thời tiết thuận lợi đang hỗ trợ hoạt động thu hoạch, qua đó làm giảm lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

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