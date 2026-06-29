Giá cà phê ngày 29-6: Đi ngang phiên đầu tuần

(GLO)- Thị trường cà phê nội địa phiên đầu tuần (29-6) không có sự biến động so với hôm qua. Hiện giá thu mua tại các vùng trọng điểm dao động từ 89.400-89.800 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại Gia Lai và Đắk Lắk, với 89.800 đồng/kg, Lâm Đồng đạt 89.400 đồng/kg.

Như vậy, khép lại tuần giao dịch, thị trường cà phê trong nước ghi nhận diễn biến tích cực. Tại nhiều địa phương, giá thu mua có thời điểm lên sát và vượt mốc 90.000 đồng/kg.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục được trợ giá ở cả 2 sàn giao dịch lớn.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 tăng 177 USD/tấn, lên mức 3.817 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng khoảng 35 USD/tấn, đạt 3.627 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 tăng khoảng 4,2%, lên 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9 cũng tăng khoảng 2%, đạt 273,2 US cent/pound.

Động lực chính đến từ những lo ngại về thời tiết tại Brazil khi mưa xuất hiện trong giai đoạn thu hoạch khiến tiến độ thu hái chậm lại và làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho giá Robusta trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, trong ngắn hạn, giá cà phê sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch tại Brazil, nguồn cung thực tế của Indonesia và nhu cầu mua vào của các nhà rang xay.