Giá cà phê ngày 25-6: Đảo chiều tăng, cao nhất 88.700 đồng/kg

(GLO)- Sau phiên giảm hôm qua, ngày 25-6, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng nhẹ 100-200 đồng/kg, nâng mức giá thu mua cao nhất lên 88.700 đồng/kg.

Thị trường nội địa phục hồi

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 200 đồng/kg, lên mức 88.700 đồng/kg. Giá cà phê tại Lâm Đồng tăng nhẹ 100 đồng/kg, đạt 88.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất trong vùng.

Dù mức tăng chưa lớn, song diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang có dấu hiệu lấy lại cân bằng sau giai đoạn điều chỉnh.

Nhiều thương lái cho biết, lượng hàng bán ra từ nông dân hiện không còn nhiều như giai đoạn cao điểm, trong khi nhu cầu mua vào từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì ổn định.

Thị trường thế giới: Arabica bứt phá

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch mới nhất chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của cà phê Arabica, kéo theo tâm lý tích cực lan tỏa sang thị trường Robusta.

Theo đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng tới 10,95 US cent/pound, tương đương gần 4%, lên 287,95 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 8,95 US cent/pound, tương đương 3,35%, đạt 275,95 US cent/pound. Đây là mức cao nhất trong khoảng 5 tuần trở lại đây.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 giảm nhẹ 9 USD/tấn, xuống còn 3.580 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 9-2026 lại đảo chiều tăng 14 USD/tấn, lên mức 3.556 USD/tấn.

Theo giới giao dịch quốc tế, thời tiết mưa tại Brazil đang làm chậm tiến độ thu hoạch, qua đó tạo động lực hỗ trợ giá cà phê trong ngắn hạn.