Giá cà phê tăng vọt thêm 2.200 đồng/kg trong ngày 13-6

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng đạt 87.500 đồng/kg. Tương tự, tại Lâm Đồng, sau khi tăng, giá cà phê lên mức 87.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay cùng đạt 87.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Theo các chuyên gia kinh tế, đà tăng mạnh trong 2 phiên liên tiếp giúp thị trường nội địa phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh sâu kéo dài từ đầu tháng 6.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng tăng mạnh. Tại sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 109 USD/tấn, lên 3.463 USD/tấn; hợp đồng tháng 9-2026 tăng lên 3.395 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7-2026 tăng lên 253,95 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 9 đạt 250,25 US cent/pound.

Giới phân tích cho rằng, lo ngại về thời tiết tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới - đang hỗ trợ tâm lý thị trường và thúc đẩy lực mua quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.