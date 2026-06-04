Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang trong ngày 4-6

(GLO)- Ngày 4-6, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng trở lại với mức 500 đồng/kg, đưa mức thu mua lên 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang sau đợt điều chỉnh giảm đầu tuần.

Cụ thể, sau khi tăng, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 87.200 đồng/kg, Lâm Đồng lên mức 86.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay đạt 87.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Sự phục hồi của thị trường nội địa chủ yếu đến từ đà tăng của cà phê Robusta trên sàn London. Tuy nhiên, mặt bằng hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cuối tháng 5 khi giá cà phê tiến sát ngưỡng 90.000 đồng/kg.

Đối với hồ tiêu, sau khi giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg vào hôm qua, mặt bằng giá thu mua hôm nay không biến động, ở mức 136.000-139.000 đồng/kg.

Trong đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu cùng có giá 136.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng và Đắk Lắk đạt 139.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu đi ngang cho thấy thị trường đang trong giai đoạn thăm dò sau đợt điều chỉnh giảm mạnh đầu tuần. Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì hoạt động thu mua nhưng với tâm lý thận trọng hơn trước những biến động trên thị trường quốc tế.