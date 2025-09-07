Hôm nay (7-9), giá cà phê và hồ tiêu cùng "tụt dốc"

(GLO)- Ngày 7-9, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự "tụt dốc" của giá cà phê và hồ tiêu. Theo đó, tại các vùng trọng điểm, cà phê giảm 1.700-2.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, sau khi giảm 2.000 đồng, cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện có giá 112.800 đồng/kg. Cùng mức giảm, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê về giá 112.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 113.200 đồng/kg (giảm 1.800 đồng/kg).

Ngày 7-9, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự "tụt dốc" của giá cà phê và hồ tiêu. Ảnh: Internet

Mặc dù giá có thể điều chỉnh trong ngắn hạn, nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới được dự báo vẫn ổn định. Tuy nhiên, các yếu tố về biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong tương lai và điều này sẽ là một trong những yếu tố chính quyết định giá cà phê.

Đối với hồ tiêu, trong hôm nay sau khi giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai về mốc 150.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 152.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai là 151.000 đồng/kg.

Theo dự báo từ Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, giá hồ tiêu thế giới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2025. Hiện tại, thị trường đang trải qua giai đoạn tạm dừng do những chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng có phần thận trọng.