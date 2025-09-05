Ngày 5-9: Giá cà phê đảo chiều tăng nhẹ, hồ tiêu giảm 1.000-2.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (5-9), giá cà phê trong nước đảo chiều tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua. Ngược lại, giá hồ tiêu được điều chỉnh giảm 1.000-2.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê đang được giao dịch ở mốc 115.100 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê có giá 115.300 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng là 114.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, cà phê đang được giao dịch ở mốc 115.100 đồng/kg trong ngày 5-9. Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn

Ngược chiều với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay ghi nhận sự giảm giá mạnh từ 1.000-2.000 đồng, giao dịch về quanh ngưỡng 151.000-153.000 đồng/kg.

Theo đó, tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu giảm 2.000 đồng/kg, xuống mức lần lượt là 153.000 đồng/kg, 151.000 đồng/kg và 152.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, hồ tiêu được thương lái thu mua về mốc 153.000 đồng/kg và 152.000 đồng/kg.

Ngược chiều với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay ghi nhận sự giảm giá mạnh từ 1.000-2.000 đồng. Ảnh: Internet

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ tính riêng tháng 8-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 95.000 tấn cà phê, mang về 429,1 triệu USD. Tổng kết 8 tháng đầu năm, con số ấn tượng hơn nhiều với 1,2 triệu tấn được xuất khẩu, thu về 6,42 tỷ USD.

Tương tự, xuất khẩu hồ tiêu tháng 8-2025 đạt 21 nghìn tấn, trị giá 126,8 triệu USD (giảm so với tháng trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2024). Tính chung 8 tháng, xuất khẩu hồ tiêu đạt 165,7 nghìn tấn, trị giá 1,12 tỷ USD, với giá xuất khẩu bình quân đạt 6.739,7 USD/tấn (tăng 40,7%).