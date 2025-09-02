Cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng giá trong ngày đại lễ Quốc khánh

(GLO)- Thị trường nông sản trong ngày đại lễ Quốc khánh (2-9) có sự khởi sắc khi giá cà phê và hồ tiêu đều đồng loạt tăng. Trong đó, hồ tiêu tăng mạnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 121.800-122.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang được thương lái thu mua với giá cao nhất, ở mức 122.700 đồng/kg; tiếp đó là tại tỉnh Đắk Lắk với 122.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Gia Lai, cà phê được giao dịch với giá 122.200 đồng/kg.

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu nội địa ở mức từ 152.000-153.000 đồng/kg trong ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: Internet

Tương tự, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, mặt bằng giá hồ tiêu nội địa ở mức từ 152.000-153.000 đồng/kg. Trong đó, giá hồ tiêu tại các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện ở mức 153.000 đồng/kg; tại Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao là một động lực lớn cho bà con nông dân và các doanh nghiệp. Dự báo xuất khẩu hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý III và quý IV-2025, nhờ giá cả thuận lợi và các chính sách thương mại được nới lỏng. Nhu cầu từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, EU, cùng các thị trường mới nổi như châu Phi được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định.