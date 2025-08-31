Cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu quay đầu giảm giá trong ngày 31-8

(GLO)- Hôm nay (31-8), trong khi giá cà phê tăng nhẹ 100 đồng/kg thì hồ tiêu lại quay đầu giảm 500-1.000 đồng/kg so với hôm qua. Tuy nhiên, cả 2 mặt hàng nông sản này hiện vẫn neo ở mức cao.

Xu hướng tăng giá của cà phê vẫn có thể duy trì ngay cả khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới trong tháng tới. Ảnh: V.T

Cụ thể, tại các vùng trồng trọng điểm, cà phê đang dao động trong khoảng 122.100-122.600 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất 122.600 đồng/kg là ở tỉnh Lâm Đồng; thấp nhất là tại tỉnh Gia Lai với 122.100 đồng/kg. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê được thu mua với giá 122.400 đồng/kg.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, trong ngắn hạn, giá cà phê có thể biến động mạnh sau khi báo cáo từ Conab được công bố vào tháng 9. Báo cáo này dự kiến làm rõ nguy cơ thiếu hụt sản lượng do yếu tố thời tiết và khí hậu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến niên vụ 2026-2027 của Brazil.

Ngoài ra, trước thời điểm lệnh cấm phá rừng của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay, nhiều tập đoàn và nhà nhập khẩu châu Âu được cho là sẽ đẩy mạnh mua vào để bảo đảm nguồn cung. Do đó, nhìn về dài hạn, xu hướng tăng giá của cà phê vẫn có thể duy trì ngay cả khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới trong tháng tới.

Ngày 31-8, giá hồ tiêu lại quay đầu giảm 500-1.000 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh: Internet

Đối với hồ tiêu, thị trường trong nước hôm nay ghi nhận sự giảm nhẹ. Theo đó, hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg, xuống mức 151.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, hồ tiêu hiện ở mức 152.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg.

Tổng kết tuần này, thị trường nội địa tăng trung bình 6.000-7.000 đồng/kg. Trong khi đó, trong tuần trước, giá tiêu tăng 3.000-4.000 đồng/kg. Như vậy, chỉ trong 2 tuần cuối tháng 8-2025, hồ tiêu đã tăng đến 10.000 đồng/kg.