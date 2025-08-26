Ngày 26-8: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tăng 2.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (26-8), giá cà phê quay đầu giảm 2.000 đồng/kg sau khi liên tiếp tăng cao ở mức kỷ lục. Trong khi đó, thị trường hồ tiêu lại chuyển biến tích cực khi tăng 2.000 đồng/kg.

Sau chuỗi tăng liên tiếp, giá cà phê ngày 26-8 giảm 2.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, sau khi giảm, cà phê được thương lái thu mua với giá 121.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, cà phê hiện ở mức 122.000 đồng/kg.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá cà phê trong nước quay đầu giảm do nhà đầu cơ chốt lời sau đợt tăng mạnh 2 tuần qua. Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn ổn định nhờ đa dạng sản phẩm và phân khúc giá, giúp mặt bằng giá được giữ ở mức cao.

Đối với hồ tiêu, sau khi tăng 2.000 đồng/kg trong hôm nay, thị trường nội địa hiện đang giao dịch ở mức 145.500-148.000 đồng/kg.

Trong đó, hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai đang có giá 145.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 148.000 đồng/kg; ở Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Hồ tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Hồ tiêu trắng ASTA giữ nguyên ở mức 8.950 USD/tấn.