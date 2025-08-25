Giá cà phê và hồ tiêu “bất động” trong ngày 25-8

(GLO)- Sau nhiều phiên tăng giá mạnh, giá cà phê và hồ tiêu nội địa hôm nay (25-8) “bất động”, neo ở mức cao.

Nông dân phấn khởi khi giá cà phê tăng liên tiếp và neo ở mức cao. Ảnh: N.D

Cụ thể, giá cà phê trong nước hiện giao dịch trong khoảng 123.500-124.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, cà phê được thu mua ở mức 123.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 124.000 đồng/kg.

Tương tự, hôm nay, hồ tiêu có giá từ 143.000-146.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Ngày 25-8, hồ tiêu trong nước có giá từ 143.000-146.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong đó, cao nhất là tại tỉnh Đắk Lắk với 146.000 đồng/kg; tiếp đến là tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai ở mức 144.000 đồng/kg; còn Gia Lai hiện có mức giá thấp nhất là 143.500 đồng/kg.

Các thương lái nhận định, dù giao dịch khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế cuối vụ, song mặt bằng giá cao đang mang lại tâm lý tích cực cho nông dân.

Còn theo đánh giá của các chuyên gia, đà tăng vẫn còn khi các giao dịch gấp rút cho kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới. Thị trường chờ đợi đợt giảm lãi suất đồng USD của Fed ngay trong tháng 9.