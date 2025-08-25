Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê và hồ tiêu “bất động” trong ngày 25-8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo kinhtedothi.vn; thuongtruong.com.vn)

(GLO)- Sau nhiều phiên tăng giá mạnh, giá cà phê và hồ tiêu nội địa hôm nay (25-8) “bất động”, neo ở mức cao.

caphe.jpg
Nông dân phấn khởi khi giá cà phê tăng liên tiếp và neo ở mức cao. Ảnh: N.D

Cụ thể, giá cà phê trong nước hiện giao dịch trong khoảng 123.500-124.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, cà phê được thu mua ở mức 123.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 124.000 đồng/kg.

Tương tự, hôm nay, hồ tiêu có giá từ 143.000-146.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

hotieu.jpg
Ngày 25-8, hồ tiêu trong nước có giá từ 143.000-146.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong đó, cao nhất là tại tỉnh Đắk Lắk với 146.000 đồng/kg; tiếp đến là tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai ở mức 144.000 đồng/kg; còn Gia Lai hiện có mức giá thấp nhất là 143.500 đồng/kg.

Các thương lái nhận định, dù giao dịch khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế cuối vụ, song mặt bằng giá cao đang mang lại tâm lý tích cực cho nông dân.

Còn theo đánh giá của các chuyên gia, đà tăng vẫn còn khi các giao dịch gấp rút cho kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới. Thị trường chờ đợi đợt giảm lãi suất đồng USD của Fed ngay trong tháng 9.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

Kinh tế

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

Ngọt thơm mùa quả chín

Ngọt thơm mùa quả chín

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương khu vực phía Tây Gia Lai đang vào độ ngọt ngào nhất của mùa quả chín. Những vườn sầu riêng, nhãn, chôm chôm, bơ, mít Thái, mãng cầu Thái… nối tiếp nhau vào vụ thu hoạch. Dù mưa nhiều, cây trái vẫn cho quả năng suất, mang lại niềm phấn khởi cho nông dân.

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

null