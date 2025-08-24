Danh mục
Ngày 24-8, giá hồ tiêu tại Gia Lai tăng lên mức 143.500 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; nongnghiepmoitruong.vn)

(GLO)- Hôm nay (24-8), thị trường hồ tiêu trong nước duy trì giao dịch ổn định tại nhiều địa phương. Riêng ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg, neo ở mức 143.500 đồng/kg và 146.000 đồng/kg.

Đi ngang so với hôm qua, hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng hiện được thương lái thu mua với giá 146.000 đồng/kg; còn tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cùng có giá 144.000 đồng/kg.

ht.jpg
Hôm nay (24-8), thị trường hồ tiêu trong nước duy trì giao dịch ổn định tại nhiều địa phương. Ảnh: Internet

Tổng kết tuần này, giá hồ tiêu nội địa bật tăng mạnh 2.500-4.000 đồng sau chuỗi ngày “đứng im”.

Cũng trong hôm nay, giá hồ tiêu ở Indonesia tiếp tục giảm so với hôm qua, trong khi các nước còn lại duy trì ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức giá 7.129 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 9.966 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục đi ngang, trong đó, giá tiêu đen ASTA được thu mua ở mức 9.600 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA là 12.800 USD/tấn. Giá tiêu ở Brazil được thu mua ở mức 6.000 USD/tấn.

Tương tự, hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức 8.950 USD/tấn, ổn định so với hôm qua.

null