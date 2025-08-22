Giá hồ tiêu ngày 22-8 bật tăng 1.000-2.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (22-8), thị trường trong nước ghi nhận sự sôi động trở lại của hồ tiêu với mức giá tăng 1.000-2.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang. Tại các địa bàn trọng điểm, giá hồ tiêu giao dịch quanh ngưỡng 141.000-144.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, hồ tiêu đang ở mức 142.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Với mức tăng tương tự, hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng được thu mua với giá lần lượt là 144.000 đồng/kg và 143.000 đồng/kg.

Ngày 22-8, thị trường trong nước ghi nhận sự sôi động trở lại của hồ tiêu với mức giá tăng 1.000-2.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang. Ảnh: Internet

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay tăng 2.000 đồng/kg, hiện có giá 143.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia quay đầu giảm so với ngày hôm qua ở mức 7.151 USD/tấn (giảm 0,31%); giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ đạt 9.996 USD/tấn (giảm 0,31%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi ở mức 5.850 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định, hiện ở mức 9.400 USD/tấn; còn giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 8.950 USD/tấn.