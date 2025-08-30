Ngày 30-8: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu bật tăng lên mốc 153.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (30-8), thị trường trong nước ghi nhận sự giảm mạnh của giá cà phê với mức 1.300-1.500 đồng/kg. Ngược lại, hồ tiêu lại tiếp tục bật tăng 1.000-2.000 đồng/kg, vươn lên mốc 153.000 đồng.

Cụ thể, thương lái hiện thu mua cà phê tại tỉnh Gia Lai với giá 122.000 đồng/kg (giảm 1.500 đồng/kg). Với mức giảm tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện là 121.700 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk, cà phê giao dịch ở mức 122.300 đồng/kg, sau khi giảm 1.400 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh 1.300-1.500 đồng/kg trong ngày 30-8. Ảnh: M.T

Dù biến động ngắn hạn, song các yếu tố dài hạn như biến đổi khí hậu, sản lượng giảm tại Brazil và chính sách thuế quan từ Mỹ được dự báo sẽ giữ giá cà phê toàn cầu ở mức cao. Việt Nam-quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới-vẫn được đánh giá có lợi thế trong bối cảnh nguồn cung quốc tế tiếp tục thiếu hụt.

Đối với hồ tiêu, giá thu mua nội địa ngày 30-8 tiếp tục tăng mạnh, đưa mặt bằng trung bình lên 153.000 đồng/kg-mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.

Theo đó, giá tiêu tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 153.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 2.000 đồng/kg, hiện là 151.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 153.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu ngày 30-8 tiếp tục bật tăng 1.000-2.000 đồng/kg, vươn lên mốc 153.000 đồng. Ảnh: Internet

Cùng tăng 2.000 đồng/kg, hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp kể từ đầu tuần. Xu hướng này được hỗ trợ bởi nguồn cung đang dần thu hẹp và sự sụt giảm của đồng USD, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch cuối năm.