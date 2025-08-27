Giá hồ tiêu tăng duy nhất tại Gia Lai, hiện ở mức 146.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 27-8, thị trường hồ tiêu trong nước cơ bản ổn định. Giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang, riêng ở tỉnh Gia Lai tăng nhẹ 500 đồng/kg, lên mức 146.000 đồng/kg.

Dù không tăng, hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai vẫn đạt mốc 146.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu với giá cao nhất là 148.000 đồng/kg.

Trên thế giới, giá hồ tiêu hôm nay biến động trái chiều. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) báo giá tiêu đen Indonesia ở mức 7.297 USD/tấn, giảm 0,14% so với ngày hôm trước.

Ngược lại, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 1,56% (400 USD/tấn), lên mức 6.400 USD/tấn. Tiêu đen ASTA Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Tương tự, tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.240-6.370 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.