Ngày 4-9, giá cà phê giảm mạnh 6.200-6.500 đồng/kg

(GLO)- Thị trường trong nước ngày 4-9 ghi nhận sự lao dốc mạnh của giá cà phê. Tại các vùng trồng trọng điểm, mức giá cà phê giảm từ 6.200-6.500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh ngưỡng 114.300-115.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, cà phê xuống mốc 114.800 đồng/kg sau khi giảm 6.200 đồng/kg trong hôm nay. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê có giá 115.000 đồng/kg, giảm 6.300 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh nhất tại tỉnh Lâm Đồng với 6.500 đồng/kg, hiện đang được thu mua với giá 114.300 đồng/kg.

Thị trường trong nước ngày 4-9 ghi nhận sự lao dốc mạnh của giá cà phê. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đạt 4.599 USD/tấn, giảm nhẹ 0,07% (3 USD/tấn) so với hôm qua; kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 0,68% (30 USD/tấn), lên mức 4.429 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 tăng 1,86% (7,1 US cent/pound), lên mức 389,3 US cent/pound; kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 0,76% (2,8 US cent/pound), đạt 373,15 US cent/pound.