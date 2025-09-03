Danh mục
Ngày 3-9, hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo nongnghiepmoitruong.vn; thoibaotaichinhvietnam)

(GLO)- Trong khi giá cà phê vẫn duy trì ổn định thì ngày 3-9, giá hồ tiêu tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện thị trường nội địa giao dịch ở ngưỡng 153.000-155.000 đồng/kg.

Cụ thể, hồ tiêu hôm nay chỉ tăng 1.000 đồng/kg ở tỉnh Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tăng, hồ tiêu tại các địa phương này có giá lần lượt là 154.000 đồng/kg và 153.000 đồng/kg.

ipiccy-image-19-1751412616.jpg
Hồ tiêu tại thị trường nội địa giao dịch ở ngưỡng 153.000-155.000 đồng/kg trong ngày 3-9. Ảnh: Internet

Tại các vùng trồng trọng điểm khác, hồ tiêu ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai hiện là 152.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 153.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu giữ mốc ổn định trong ngày hôm nay. Giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.216 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.028 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.900 USD/tấn. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

Kinh tế

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

Kinh tế

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

