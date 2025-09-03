Ngày 3-9, hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương

(GLO)- Trong khi giá cà phê vẫn duy trì ổn định thì ngày 3-9, giá hồ tiêu tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện thị trường nội địa giao dịch ở ngưỡng 153.000-155.000 đồng/kg.

Cụ thể, hồ tiêu hôm nay chỉ tăng 1.000 đồng/kg ở tỉnh Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tăng, hồ tiêu tại các địa phương này có giá lần lượt là 154.000 đồng/kg và 153.000 đồng/kg.

Hồ tiêu tại thị trường nội địa giao dịch ở ngưỡng 153.000-155.000 đồng/kg trong ngày 3-9. Ảnh: Internet

Tại các vùng trồng trọng điểm khác, hồ tiêu ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai hiện là 152.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 153.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu giữ mốc ổn định trong ngày hôm nay. Giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.216 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.028 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.900 USD/tấn. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn.