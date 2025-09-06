Cà phê lại quay đầu giảm 300-600 đồng/kg trong ngày 6-9

(GLO)- Trong khi giá hồ tiêu giữ mức ổn định trong ngày 6-9 thì cà phê lại quay đầu giảm 300-600 đồng/kg sau phiên tăng hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê tại các vùng trọng điểm dao động trong khoảng 114.000-115.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay giảm 300 đồng/kg so với hôm qua, xuống 114.800 đồng/kg. Cùng mức giảm, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện có giá 115.000 đồng/kg.

Trong khi đó, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh 600 đồng/kg, về giá 114.000 đồng/kg.

Ngày 6-9, giá thu mua cà phê tại các vùng trọng điểm dao động trong khoảng 114.000-115.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8-2025 tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị thế quan trọng của nước ta trên thị trường cà phê toàn cầu.

Sản lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 8 đạt 95 nghìn tấn, với tổng kim ngạch lên đến 429,1 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 6,42 tỷ USD.

Mặc dù sản lượng tăng 8,7% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu lại tăng tới 59,1%. Nguyên nhân chính đến từ mức giá cà phê xuất khẩu bình quân cao hơn 46,4% so với năm 2024.