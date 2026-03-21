Giá hồ tiêu tiếp tục giảm sâu, cà phê tăng thêm 800-1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 21-3, thị trường nông sản trong nước tiếp tục ghi nhận sự giảm sâu của giá hồ tiêu với 1.500-2.000 đồng/kg. Ngược lại, cà phê tăng thêm 800-1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 92.300-93.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá tiêu trong nước dao động khoảng 135.000-136.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hạt tiêu ở mức 135.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu hiện có giá 135.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Còn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, thương lái đang thu mua hạt tiêu ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu không biến động. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước. Trong đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; còn giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn.

Đối với cà phê, giá thu mua tại Gia Lai và Đắk Lắk hôm nay cùng tăng thêm 1.000 đồng, đạt mức 93.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng tăng 800 đồng, hiện giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg.

Dự báo từ nay đến đầu tuần sau, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì đà tăng giá, giao dịch quanh ngưỡng 93.000-95.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Trong đó, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp nối đà đi lên từ phiên trước, ghi nhận sự tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng.