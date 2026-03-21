Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá hồ tiêu tiếp tục giảm sâu, cà phê tăng thêm 800-1.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 21-3, thị trường nông sản trong nước tiếp tục ghi nhận sự giảm sâu của giá hồ tiêu với 1.500-2.000 đồng/kg. Ngược lại, cà phê tăng thêm 800-1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 92.300-93.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá tiêu trong nước dao động khoảng 135.000-136.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hạt tiêu ở mức 135.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu hiện có giá 135.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hiện dao động khoảng 135.000-136.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Còn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, thương lái đang thu mua hạt tiêu ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu không biến động. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước. Trong đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; còn giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn.

Giá thu mua cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk hôm nay cùng tăng thêm 1.000 đồng, đạt mức 93.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với cà phê, giá thu mua tại Gia Lai và Đắk Lắk hôm nay cùng tăng thêm 1.000 đồng, đạt mức 93.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng tăng 800 đồng, hiện giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg.

Dự báo từ nay đến đầu tuần sau, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì đà tăng giá, giao dịch quanh ngưỡng 93.000-95.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Trong đó, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp nối đà đi lên từ phiên trước, ghi nhận sự tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hồ tiêu rớt giá mạnh 3.000-5.000 đồng/kg

(GLO)- Giá hồ tiêu trong nước ngày 20-3 giảm mạnh 3.000-5.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa giá thu mua xuống còn 137.000-138.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 8-2025.

Có thể bạn quan tâm

Dâu tằm mở sinh kế bền vững cho nông dân

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhờ hiệu quả kinh tế rõ rệt, mô hình trồng dâu nuôi tằm đang được nhiều nông dân khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lựa chọn thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả. Không chỉ giúp tăng thu nhập, nghề này còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng ở vùng nông thôn.

Giống lúa OM468 tại xã Ia Sao cho năng suất vượt trội, mang lại niềm vui cho người nông dân. Ảnh: Vũ Chi

Giống lúa OM468 cho năng suất ước đạt 9 tấn lúa tươi/ha

Kinh tế

(GLO)- Ngày 12-3, tại xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai), Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 11 phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình trồng và thâm canh lúa chất lượng cao OM468 vụ Đông Xuân 2025-2026.

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

Thời sự

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

