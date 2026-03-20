Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hồ tiêu rớt giá mạnh 3.000-5.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (thoibaotaichinhvietnam.vn; thuongtruong.com.vn)

(GLO)- Giá hồ tiêu trong nước ngày 20-3 giảm mạnh 3.000-5.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa giá thu mua xuống còn 137.000-138.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ đầu tháng 8-2025.

Theo đó, hồ tiêu tại Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 5.000 đồng/kg, xuống còn 138.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu giảm 3.000 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua ở mức 138.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước ngày 20-3 giảm mạnh 3.000-5.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu giảm 3.500 đồng/kg, về giá 137.500 đồng/kg. Cùng mức giảm với TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai về giá thấp nhất thị trường, chỉ còn khoảng 137.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến giá hồ tiêu trong nước giảm mạnh là do nguồn cung mới từ vụ thu hoạch đang được bổ sung nhanh vào thị trường, trong khi nhu cầu thu mua chưa tăng tương ứng.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng ghi nhận những biến động nhất định trong phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện niêm yết ở mức 6.994 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok của nước này giảm 27 USD/tấn, xuống còn 9.260 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm khoảng 52 USD/tấn, còn 6.050 USD/tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 9.100 USD/tấn; giá tiêu trắng xuất khẩu đạt 12.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.300-6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l; giá tiêu trắng xuất khẩu ở mức 9.050 USD/tấn.

Đánh giá bài viết

