Gia Lai: Hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng trong năm 2026

NHÃ UYÊN
(GLO)- Theo Kế hoạch số 194/KH-UBND về triển khai truy xuất nguồn gốc (TXNG) nông sản tỉnh Gia Lai, một trong những mục tiêu tỉnh đặt ra đến hết năm 2026 là cơ bản hoàn thành áp dụng TXNG đối với quả sầu riêng trên địa bàn.

Cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về lợi ích, tầm quan trọng của TXNG nông sản gắn với an toàn thực phẩm; lập danh mục các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh cần thực hiện TXNG, ưu tiên các mặt hàng nông sản là thực phẩm, sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.

Đến hết năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ cơ bản hoàn thành việc áp dụng TXNG đối với quả sầu riêng trên địa bàn. Ảnh: Nhã Uyên

Giai đoạn 2027-2030, căn cứ danh mục nhóm sản phẩm, hàng hóa nông sản bắt buộc hoặc ưu tiên cần thực hiện TXNG do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn mặt hàng nông sản triển khai áp dụng Hệ thống TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Đồng thời, thu thập thông tin, dữ liệu nông sản của tỉnh nhằm chuẩn hóa dữ liệu, thông tin trong hoạt động TXNG mặt hàng nông sản; triển khai các giải pháp số để phục vụ hoạt động TXNG nông sản. Kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu TXNG nông sản của tỉnh với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cổng thông tin TXNG hàng hóa quốc gia.

Ngoài ra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, tài liệu hướng dẫn về hoạt động TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan ban hành; vận dụng khai thác, triển khai phù hợp, hiệu quả với hoạt động TXNG nông sản của tỉnh.

Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh tham gia triển khai, áp dụng Hệ thống TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc triển khai hoạt động TXNG trong Kế hoạch này được áp dụng đối với sản phẩm nông sản thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và Môi trường, bao gồm các khâu từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến tiêu thụ.

Trong đó, ưu tiên áp dụng đối với sản phẩm nông sản là thực phẩm; nông sản chủ lực; nông sản xuất khẩu; nông sản tham gia chuỗi liên kết; nông sản có nguy cơ rủi ro cao cần kiểm soát về chất lượng, xuất xứ.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện, bao gồm: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về TXNG nông sản; chuẩn hóa dữ liệu, thông tin trong hoạt động TXNG mặt hàng nông sản của tỉnh lựa chọn triển khai, áp dụng Hệ thống TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, chuẩn bị nguồn lực tổ chức, triển khai TXNG nông sản trên địa bàn tỉnh theo Hệ thống TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; kết nối với Hệ thống TXNG nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia; kiểm tra, giám sát việc thực hiện TXNG nông sản theo quy định.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh "Gia Lai" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Gia Lai". Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

(GLO)- Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, nông dân vùng sâu Tây Gia Lai đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình từ dưa lưới, chanh dây đến cà phê giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

(GLO)- Sau khi bão số 13 năm 2025 tàn phá hệ thống đê điều tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 8,1 tỷ đồng để gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít, bảo vệ hàng trăm hộ dân và diện tích đất sản xuất trước nguy cơ lũ tiếp diễn.

