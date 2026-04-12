Gia Lai: Thêm 13 mã số vùng trồng sầu riêng được Hải quan Trung Quốc phê duyệt

(GLO)- Với 13 mã số vùng trồng sầu riêng vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, Gia Lai chính thức nâng tổng số vùng trồng được cấp mã lên 306, mở cánh cửa xuất khẩu chính ngạch cho nông sản địa phương.

Ngày 10-4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai thông báo về danh sách 13 vùng trồng với hơn 347 ha vừa được phía Trung Quốc chấp thuận .

Trong đợt phê duyệt này, toàn bộ mã số đều được cấp cho sầu riêng. Các vùng trồng sầu riêng đạt chuẩn trải dài từ Chư Prông, Chư Sê đến Chư Păh và Pleiku.

Người dân phía Tây tỉnh Gia Lai thu hoạch sầu riêng. Ảnh: T.L

Đáng chú ý là sự xuất hiện của các vùng trồng quy mô lớn như: sầu riêng Hàm Rồng 1, 2, 4 với tổng diện tích 107,58 ha. Bên cạnh đó, các vùng trồng như sầu riêng Việt Phúc 1, 2 hay các mã số SVGLSR109, SVGLSR110 cũng chính thức có tên trong danh mục xuất khẩu sang thị trường tỷ dân.

Việc bổ sung 13 mã số mới từ danh sách 293 mã số trước đó đã nâng tổng số vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu của tỉnh Gia Lai lên 306 vùng, với hơn 10.999 ha, tăng 51 vùng so với cuối năm 2025.

Đây được xem là nỗ lực rất lớn của ngành nông nghiệp tỉnh trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

Theo ông Trần Xuân Khải - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các địa phương để thông báo đến từng vùng trồng được cấp mã số. Việc được cấp mã số mới chỉ là bước đầu, vấn đề quan trọng là công tác quản lý và giám sát sau cấp mã.

Gia Lai có thêm 13 mã số vùng trồng sầu riêng vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. Ảnh: M.T

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP .

Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía Trung Quốc quan tâm, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra sai sót về an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến uy tín nông sản của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung .

Tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên về số lượng mã vùng trồng cho các loại cây ăn trái chủ lực như chanh dây (48 mã), chuối (38 mã), xoài, thanh long và sầu riêng. Việc liên tục mở rộng các vùng trồng được cấp mã số đang hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản Gia Lai vươn tầm thế giới theo hướng bền vững.