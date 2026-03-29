Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Trong số mã số vùng trồng được cấp, có 293 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 10.650 ha, tăng 38 mã so với cuối năm 2025; còn lại 55 mã số vùng trồng nội địa với diện tích với diện tích 456,89 ha.

Bên cạnh đó, Gia Lai đã được cấp 40 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu với công suất 1.650-1.800 tấn quả tươi/ngày, xuất sang thị trường các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand…

Sầu riêng là một trong những cây trồng có nhiều mã số vùng trồng xuất khẩu. Ảnh: N.D

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị thường xuyên khuyến cáo, hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, chuối, chanh dây… theo tiêu chuẩn VietGAP, Organic, GlobalGAP…

Công nhân Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn đóng gói chuối xuất khẩu. Ảnh: N.D

Đặc biệt, Chi cục đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã rà soát, thiết lập, xây dựng hoàn thiện 12 hồ sơ mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 312 ha gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, đàm phán với nước nhập khẩu để cấp mã số vùng trồng sầu riêng, ớt và vải.

Đồng thời, đề nghị cấp thêm 4 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, chuối xuất khẩu sang Trung Quốc, với công suất từ 300-330 tấn quả tươi/ngày trong thời gian tới.