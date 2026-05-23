Phường Pleiku hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Chiều 22-5, UBND phường Pleiku phối hợp với Thuế cơ sở 8 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị về công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 8 tỉnh Gia Lai đã phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; tập trung làm rõ các nội dung về lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ, chi phí hợp lý và chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan cũng được giải đáp trực tiếp như: chính sách miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ năm 2026; quy định thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 1-3 tỷ đồng; hỗ trợ kê khai, đăng ký thuế điện tử; hướng dẫn xử lý hàng hóa, tài sản tồn kho chưa đầy đủ hóa đơn, chứng từ khi chuyển đổi sang doanh nghiệp.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ từ các hộ kinh doanh đã chuyển đổi thành doanh nghiệp; qua đó giúp các đại biểu có thêm kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng đề nghị các cơ quan chuyên môn hỗ trợ các hộ kinh doanh. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku - nhấn mạnh: Việc chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp là xu hướng tất yếu; đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi, hoạt động hiệu quả.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

