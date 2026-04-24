VPBank ra mắt Trung tâm cho vay Nhà dự án: Lời giải chuyên sâu cho giao dịch mua nhà thời kỳ mới

(GLO)- VPBank chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm cho vay Nhà dự án - mô hình chuyên biệt với định hướng xử lý tập trung, chuyên sâu và đồng hành toàn diện, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm vay mua nhà nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

Thị trường bất động sản năm 2026 bước sang giai đoạn mới, trong đó, thị trường thứ cấp với các giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán ngày càng trở nên phổ biến, phản ánh nhu cầu dịch chuyển dòng tiền và tối ưu tài chính của người mua.

Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc tiềm ẩn nhiều “điểm nghẽn” cố hữu, từ pháp lý phức tạp, hồ sơ mang tính đặc thù cho tới thời gian xử lý hồ sơ vay cần được ưu tiên rút ngắn để thời điểm giải ngân bắt kịp tiến độ thanh toán theo chính sách bán hàng của chủ đầu tư. Thực tế cho thấy, với các giao dịch vay mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà dự án, khách hàng cần một đơn vị tài chính đủ am hiểu để tư vấn, định hướng và đồng hành xuyên suốt từ khâu tìm hiểu đến khi hoàn tất giải ngân.

Đáp ứng nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức đưa vào vận hành hai Trung tâm cho vay Nhà dự án chuyên biệt tại miền Bắc và miền Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển mảng cho vay nhà ở theo hướng chuyên sâu hóa.

Xử lý tập trung, may đo giải pháp “cá nhân hóa”

Khác với mô hình xử lý phân tán trước đây, Trung tâm cho vay Nhà dự án được định vị là đầu mối chuyên trách phụ trách toàn bộ các nhu cầu vay mua và nhận chuyển nhượng nhà dự án, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Mỗi Trung tâm vận hành theo mô hình tập trung, xử lý đồng bộ hồ sơ, giúp tối ưu quy trình và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý giao dịch.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Trung tâm cho vay Nhà dự án VPBank nằm ở cách tiếp cận hồ sơ mang tính “cá nhân hóa”. Mỗi giao dịch được xem như một bài toán riêng, gắn với hoàn cảnh tài chính, dòng tiền và mục tiêu sở hữu nhà của từng khách hàng.

Trên cơ sở đó, đội ngũ chuyên viên tại Trung tâm sẽ tư vấn phương án vay phù hợp, từ cơ cấu khoản vay, thời hạn trả nợ cho tới lộ trình giải ngân, giúp khách hàng vừa đảm bảo khả năng chốt giao dịch, vừa duy trì sự an toàn tài chính dài hạn.

Trung tâm cho vay Nhà dự án mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng nhờ quy trình phê duyệt "thần tốc" chỉ trong 3 phút, giải ngân trong 72 giờ. Việc rút ngắn thời gian xử lý không chỉ giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình giao dịch, mà còn gia tăng khả năng chốt mua nhà ở những thời điểm mang tính quyết định.

Đặc biệt, các gói lãi suất cho vay được may đo theo từng nhu cầu, đảm bảo mang đến cho khách hàng phương án tài chính tốt nhất khi chọn mua bất động sản tại dự án.

Bên cạnh tốc độ, tính linh hoạt cũng là ưu điểm đáng chú ý của Trung tâm cho vay Nhà dự án VPBank. Khách hàng có thể tiếp cận các gói vay với thời hạn lên đến 35 năm, kết hợp với chính sách ân hạn gốc linh hoạt, giúp giảm áp lực dòng tiền khi mới nhận nhà. Đặc biệt, VPBank chấp nhận cho vay ngay trên hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp mà không cần chờ đến khi có sổ mới, giúp khơi thông giao dịch thứ cấp nhanh chóng.

Đội ngũ chuyên sâu, đồng hành trọn hành trình

Không dừng lại ở vai trò cung cấp vốn, VPBank xác định triết lý đồng hành cùng khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Trung tâm cho vay Nhà dự án. Yếu tố con người vì thế là thế mạnh cốt lõi tạo nên sự khác biệt của mô hình này.

Trung tâm cho vay Nhà dự án quy tụ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay bất động sản, am hiểu sâu về pháp lý dự án, quy trình thẩm định tài sản và đặc thù của các giao dịch chuyển nhượng.

Với tư duy xử lý khác biệt, đội ngũ chuyên sâu và định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Trung tâm cho vay Nhà dự án VPBank không chỉ giải quyết bài toán vốn, mà còn mang đến giải pháp tài chính toàn diện cho người mua nhà.

Khách hàng được tư vấn xuyên suốt, từ việc lựa chọn phương án tài chính phù hợp, xây dựng lộ trình xử lý hồ sơ cho tới cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý và tài chính có thể phát sinh trong quá trình mua bán.

Việc thành lập Trung tâm cho vay Nhà dự án cho thấy cam kết dài hạn của VPBank trong việc hỗ trợ nhu cầu an cư của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh khoản và sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.