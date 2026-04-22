Lần đầu tiên trên thị trường: Hộ kinh doanh có thể vay sản phẩm tín chấp tới 2 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 10%/năm

(GLO)- Chậm nhất đến ngày 20-4-2026, các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo các tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.

Quy định này cùng Thông tư 25 của Ngân hàng nhà nước có hiệu lực từ 1-3-2026 đặt ra yêu cầu hộ kinh doanh phải mở và sử dụng tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh đúng tên trên đăng ký kinh doanh. Với việc siết chặt yêu cầu minh bạch tài khoản và dòng tiền, các hộ kinh doanh không còn “được phép” đứng ngoài cuộc. Nhưng thay vì chỉ nhìn đây là áp lực tuân thủ, một cơ hội lớn đang mở ra: Lần đầu tiên, hộ kinh doanh có thể tiếp cận khoản vay tín chấp lên tới 2 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 10%/năm.

Từ áp lực tuân thủ đến cơ hội chuẩn hóa vận hành

Thực tế, phần lớn hộ kinh doanh tại Việt Nam vẫn đang vận hành theo mô hình truyền thống với dòng tiền cá nhân và kinh doanh chưa tách bạch rõ ràng. Điều này có thể không gây ra vấn đề trong giai đoạn đầu, nhưng khi quy mô tăng lên, việc không kiểm soát được dòng tiền, không nắm rõ lợi nhuận sẽ trở thành rào cản lớn.

Thông tư 25 với yêu cầu rõ ràng hơn về việc thông báo và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, đang buộc các hộ kinh doanh phải thay đổi. Nhưng ở chiều ngược lại, đây cũng là thời điểm để thiết lập lại cách vận hành tài chính theo hướng bài bản hơn, từ việc tách tài khoản, theo dõi dòng tiền cho đến tận dụng các công cụ ngân hàng để tối ưu hoạt động.

Nắm bắt nhu cầu này, VPBank đã triển khai giải pháp tài khoản hộ kinh doanh với định hướng không chỉ đáp ứng yêu cầu tuân thủ, mà còn hỗ trợ người kinh doanh quản lý dòng tiền hiệu quả và tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp.

Trong bối cảnh đó, tài khoản hộ kinh doanh dần trở thành nền tảng để người kinh doanh kiểm soát dòng tiền, chủ động nguồn vốn và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn.

Loạt ưu đãi “may đo” cho nhu cầu vận hành kinh doanh

VPBank mang đến loạt ưu đãi riêng cho tài khoản hộ kinh doanh và liên kết ETax đi kèm chính sách tín dụng trên thị trường. Theo đó, sản phẩm tín chấp hạn mức tới 2 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 10%/năm, hạn mức phê duyệt trước lên đến 500 triệu vô cùng phù hợp cho các yêu cầu kinh doanh cần bổ sung vốn nhanh, xoay vòng vốn linh hoạt.

Với hộ kinh doanh có nhu cầu vốn lớn hơn, gói vay thế chấp cho phép giải ngân tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 4,99%/năm, tạo ra một mặt bằng chi phí vốn đủ cạnh tranh để chủ hộ kinh doanh mạnh dạn đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Song song với ưu đãi về vốn, VPBank triển khai gói giải pháp tài khoản hộ kinh doanh theo hướng “mở là dùng được ngay”, với nhiều quyền lợi thiết thực dành cả cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh, ngay khi mở tài khoản, khách hàng sẽ được tặng tài khoản số đẹp, ưu đãi loa Soundbox thông báo biến động số dư khi đạt đủ điều kiện, tặng bộ QR mẫu mã đa dạng và hoàn tiền đến 400.000 đồng khi đạt điều kiện duy trì số dư. Khách hàng cũng có cơ hội nhận loạt voucher ưu đãi từ đối tác uy tín của VPBank trong nhiều lĩnh vực như kế toán MISA, BE, LYNKID và BETA CINEMA.

Nếu là cá nhân kinh doanh, khi mở tài khoản và liên kết ETax sẽ được miễn phí chọn Tài khoản số đẹp theo số điện thoại, ngày sinh, ngày kỷ niệm..., miễn phí mọi giao dịch chuyển tiền online, miễn phí rút tiền tại các ATM toàn quốc; đặc biệt, tính năng Super Sinh Lời với lãi suất vượt trội sẽ giúp tối ưu tiền nhàn rỗi trong tài khoản.

Mở tài khoản hộ kinh doanh tại VPBank, khách hàng được tiếp cận một hệ sinh thái giải pháp được thiết kế đồng bộ cho hoạt động kinh doanh. Trước hết là khả năng quản trị dòng tiền rõ ràng, minh bạch thông qua nền tảng Shop Thịnh Vượng, giúp theo dõi thu chi và hiệu quả vận hành. Tài khoản đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý khi kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán MISA và hệ thống thuế điện tử ETax, hỗ trợ kê khai và nộp thuế nhanh chóng, hạn chế sai sót.

Sản phẩm còn mang lại giá trị gia tăng về tài chính với tính năng sinh lời trên số dư, lãi suất lên tới 4,5%/năm, đồng thời đi kèm các chương trình hoàn tiền khi đáp ứng điều kiện sử dụng. Toàn bộ quy trình mở tài khoản được số hóa, cho phép đăng ký trực tuyến chỉ trong khoảng một phút, giúp hộ kinh doanh nhanh chóng bắt đầu và tối ưu hoạt động ngay từ những bước đầu tiên.

Trong bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh, khi nhu cầu tiếp cận vốn tăng cao, việc sở hữu sẵn một nền tảng tài chính bài bản sẽ giúp hộ kinh doanh chủ động hơn thay vì bị động xoay xở. Việc mở tài khoản hộ kinh doanh ở thời điểm hiện tại không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu từ cơ quan quản lý, mà còn là cơ hội để tận dụng đồng thời nhiều lợi ích: từ nguồn vốn lớn với lãi suất thấp, công cụ quản lý dòng tiền hiệu quả cho đến các ưu đãi hỗ trợ vận hành.

Ở góc độ dài hạn, sự khác biệt giữa một hộ kinh doanh phát triển ổn định và một hộ kinh doanh chật vật thường không nằm ở việc bán được bao nhiêu, mà ở cách họ quản lý dòng tiền và tận dụng nguồn lực tài chính ra sao. Và trong bức tranh đó, việc chuyển đổi sang mô hình vận hành bài bản ngay từ bây giờ có thể là bước đi quyết định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website https://goihotrov20000.vpbank.com.vn/