Khởi công Dự án thủy điện Ia Tchom 1

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Sáng 1-6, tại làng Khớp (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần 30/4 Phúc Tín đã tổ chức lễ khởi công Dự án thủy điện Ia Tchom 1. 

Dự lễ có ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án. Ảnh: Phi Long

Dự án có công suất 9 MW, tổng vốn đầu tư 344 tỷ đồng và được triển khai thi công trên suối Ia Tchom thuộc địa bàn 2 xã Ia Grai, Ia Krái. Sau khi đi vào vận hành, thủy điện này sẽ cung cấp bình quân khoảng 35 triệu kWh/năm cho lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, giảm thiểu lũ lụt cho vùng hạ du, tạo ra nguồn thu ngân sách ổn định và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 30/4 Phúc Tín phát biểu tại lễ động thổ, khởi công dự án. Ảnh: Phi Long

Chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng - chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, hành lang nguồn nước. Luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các công tác an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển của nhà máy gắn liền với nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phi Long

Dự án thủy điện Ia Tchom 1 dự kiến sẽ hoàn thành, chính thức vận hành trong quý III/2028.

Cục Công nghiệp đề nghị đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10

(GLO)- Cục Công nghiệp vừa có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về thực hiện lộ trình xăng E10; trong đó có việc đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với loại xăng này.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nỗ lực đảm bảo dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Công tác thu thuế nội địa hơn 4 tháng đầu năm ghi nhận tín hiệu rất khả quan, tạo nguồn lực để tỉnh Gia Lai đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hiện các sở, ngành đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, nhằm đảm bảo dự toán thu đã được UBND tỉnh giao.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Động thổ kho xăng dầu có tổng sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ động thổ dự án kho xăng dầu HP OIL Bình Định. Đây là dự án kho dự trữ xăng dầu đầu tiên của HP OIL trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng sức chứa 4.700 m³.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

