Khởi công Dự án thủy điện Ia Tchom 1

Dự lễ có ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Dự án có công suất 9 MW, tổng vốn đầu tư 344 tỷ đồng và được triển khai thi công trên suối Ia Tchom thuộc địa bàn 2 xã Ia Grai, Ia Krái. Sau khi đi vào vận hành, thủy điện này sẽ cung cấp bình quân khoảng 35 triệu kWh/năm cho lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, giảm thiểu lũ lụt cho vùng hạ du, tạo ra nguồn thu ngân sách ổn định và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 30/4 Phúc Tín phát biểu tại lễ động thổ, khởi công dự án.

Chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng - chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, hành lang nguồn nước. Luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các công tác an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển của nhà máy gắn liền với nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án.

Dự án thủy điện Ia Tchom 1 dự kiến sẽ hoàn thành, chính thức vận hành trong quý III/2028.