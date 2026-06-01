Khu công nghiệp Hòa Hội khởi sắc trở lại

(GLO)- Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc trong đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng, Khu công nghiệp Hòa Hội (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đang có những chuyển động rõ nét.

Không chỉ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 cơ bản hoàn thiện, công tác thu hút doanh nghiệp thứ cấp và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của dự án cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1

So với nhiều khu công nghiệp (KCN) khác, quy mô Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Hội, do Công ty CP - Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc làm chủ đầu tư không lớn, nhưng tiến độ thực hiện lại rất chậm.

Trước khi hợp nhất tỉnh, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 dự án diện tích 176,8 ha vẫn còn dang dở, cỏ mọc um tùm khắp nơi, khiến cả một vùng mênh mông thành bãi chăn thả gia súc của người dân địa phương.

Ngay cả tuyến kênh thoát nước từ KCN đến cầu Bến Lội chỉ dài khoảng 200 m không thể thi công, vì chủ đầu tư và người dân chưa tìm được tiếng nói chung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, câu chuyện nói trên đã trở thành quá khứ, nhường chỗ cho một diện mạo mới.

Trở lại KCN Hòa Hội ngày 26-5, chúng tôi ghi nhận sự thay đổi rõ nét của KCN này. Toàn bộ diện tích giai đoạn 1 của dự án đã được san ủi bằng phẳng và được phân chia thành nhiều phân khu khác nhau, kết nối bằng hệ thống giao thông bê tông.

Hệ thống điện chiếu sáng, PCCC, thoát nước, cây xanh cảnh quan trong KCN đã được đầu tư hoàn chỉnh. Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 công suất 1.200 m3 ngày/đêm và hệ thống đường ống thu gom nước thải trong KCN cũng đã được chủ đầu tư đưa vào vận hành. Hệ thống điện phục vụ sản xuất trong KCN đã phủ kín, đảm bảo nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp.

Diện mạo KCN Hòa Hội đã khang trang hơn trước. Ảnh: T.S

Ông Trần Hồng Minh - Phó Trưởng Ban Quản lý KCN Hòa Hội (trực thuộc Công ty CP - Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc) cho biết: Hiện giấy phép về môi trường KCN đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp cho Công ty.

Trung tuần tháng 6-2026, hệ thống đường ống cung cấp nước sạch trong KCN sẽ hoàn thiện, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với công trình tuyến kênh từ cửa xả của KCN đến cầu Bến Lội (tổng mức đầu tư 5,9 tỷ đồng) được xác định nằm ngoài KCN, nên xã Hòa Hội phải thực hiện theo Luật Đầu tư công.

Tuy vậy, công ty sẵn sàng bỏ chi phí để triển khai theo đúng hồ sơ đã được phê duyệt. Sau khi công trình hoàn thành, công ty sẽ bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành.

Công tác thu hút đầu tư vào KCN Hòa Hội cũng có nhiều chuyển biến. Hiện trong KCN có 4 doanh nghiệp nước ngoài đã và đang xây dựng các nhà máy sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP - Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc triển khai 3 dự án vào KCN với tổng vốn đầu tư 42 triệu USD.

Chuẩn bị mặt bằng triển khai giai đoạn 2

Cùng với việc huy động nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giai đoạn 1 của dự án và tăng cường thu hút các dự án mới đầu tư vào KCN Hòa Hội, Công ty CP - Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc đang phối hợp với chính quyền các địa phương chuẩn bị triển khai đầu tư hạ tầng giai đoạn 2 của dự án, với diện tích hơn 88 ha.

Ông Thái Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP - Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc - cho hay: Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện công tác đo đạc địa chính, sớm hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật để chuyển cho địa phương làm cơ sở phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho các tổ chức, cá nhân có diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp nằm trong phạm vi giai đoạn 2 của dự án.

Nhiều doanh nghiệp thuê đất xây dựng nhà máy trong KCN Hòa Hội. Ảnh: T.S

Trong khi đó, UBND xã Hòa Hội đã thành lập tổ công tác giúp việc cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hội đồng thẩm định giá đất giai đoạn 2 dự án; đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những tác động tích cực từ dự án đối với sự phát triển KT-XH của địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung. Đồng thời, tổ chức họp dân, công bố quy hoạch, công khai khu vực cần thu hồi đất để thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Xã cũng tiến hành rà soát, xác định số hộ dân và diện tích đất bị ảnh hưởng để thông tin kịp thời đến người dân.

Ông Trần Xuân Vương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hòa Hội - thông tin: Có khoảng 154 hộ bị ảnh hưởng bởi giai đoạn 2 của dự án, trong đó có khoảng 20 hộ có nhà ở cần phải bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bước đầu, địa phương đã tiến hành kiểm kê diện tích đất của 40 hộ và sẽ tiếp tục kiểm kê số hộ còn lại, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo. Xã đã chuẩn bị các lô đất tại khu tái định cư, sẵn sàng bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.