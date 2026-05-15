Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Khu đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội có 3 mặt: phía Bắc, phía Nam, phía Đông giáp Khu du lịch Trung Lương; phía Tây giáp tuyến đường ven biển mới đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa có hạ tầng. Toàn bộ khu đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, thời hạn sử dụng 50 năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án được quy hoạch theo mô hình điểm dừng chân phục vụ cộng đồng và khách du lịch, gồm các hạng mục: Công trình biểu tượng; khu dịch vụ giải khát, bán hàng lưu niệm, khu vệ sinh công cộng diện tích 313,6 m2; cầu ngắm cảnh hướng biển, rộng từ 4- 12 m, thiết kế bảo đảm không che chắn tầm nhìn ra biển và vẫn đáp ứng lưu thông phía dưới. Tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án. Nhà đầu tư cũng phải chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư dự án và từng tham gia thực hiện ít nhất một dự án tương tự như khu du lịch, khu đô thị hoặc khu dân cư.

Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 24 tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất. Trong đó, thời gian hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tối đa 8 tháng…

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành "bệ phóng" giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

