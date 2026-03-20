Bãi biển vầng trăng khuyết giữa lòng Quy Nhơn

(GLO)- Giữa lòng Quy Nhơn, bãi biển uốn cong như vầng trăng khuyết trải dài khoảng 5 km, mê hoặc bởi dải cát vàng mịn, làn nước xanh trong và những con sóng êm đềm. Không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng, nơi đây còn quyến rũ du khách bằng vẻ đẹp thơ mộng khi bình minh vừa ló rạng...
(GLO)- Cánh đồng điện gió Ia Pết (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) với những trụ turbine lừng lững giữa đất trời tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, đủ sức níu chân và đánh thức niềm say mê khám phá của bất kỳ ai từng đặt bước đến đây.
(GLO)- Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) là địa điểm du lịch lý tưởng để ngắm bình minh, hoàng hôn, tản bộ trên đường ven núi và check-in “sống ảo” với biển trời mênh mông.
(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), ngôi làng Jrai gần 100 năm tuổi Plei Ơp (Ốp) vẫn lặng lẽ gìn giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Nằm ngay trong lòng phố, đây cũng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thích văn hóa truyền thống dân tộc.
(GLO)- Quảng trường Ðại Đoàn Kết (phường Pleiku) là công trình văn hóa tiêu biểu ở phía Tây tỉnh Gia Lai. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn không chỉ của người dân địa phương mà còn của du khách muôn phương.
(GLO)- Với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn và không khí trong lành, đập Tân Sơn (xã Biển Hồ) không chỉ là một công trình thủy lợi quan trọng mà còn là “viên ngọc xanh” của Gia Lai, mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, trải nghiệm khó quên, nhất là những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá.
(GLO)-Giữa mênh mông núi rừng, hồ Ayun Hạ hiện lên như một bức tranh thủy mặc giữa núi non hùng vĩ. Không chỉ là công trình thủy lợi cung cấp nước cho nông nghiệp, Ayun Hạ còn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, thư giãn giữa không gian thanh bình.
(GLO)- Ẩn mình giữa Tây Nguyên hùng vĩ, Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm linh của cộng đồng dân tộc Jrai.
(GLO)- Với vẻ đẹp độc đáo, suối đá làng Vân (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) được ví như "ghềnh đá dĩa" của Gia Lai. Có niên đại hàng triệu năm, nơi này là điểm đến cho những ai thích xê dịch, tìm đến thiên nhiên trong lành sau những căng thẳng công việc, ồn ào phố thị.
(GLO)- Hơn 2 thế kỷ qua, có một cây đa cổ thụ vẫn xòe tán rộng che mát cho bao thế hệ người dân ở làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ vậy, cây đa còn là biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với bao ký ức, phong tục và câu chuyện dân gian của làng.
(GLO)- Với vẻ đẹp độc đáo, chùa Minh Thành (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách muốn khám phá những nét văn hóa và kiến trúc đặc sắc giữa lòng phố núi.
(GLO)-Giữa vùng đất võ Bình Định xưa, cụm Tháp Bánh Ít vẫn sừng sững trên đồi cao xã Tuy Phước Bắc. Qua bao thế kỷ, những tháp gạch Chămpa cổ vẫn lưu giữ hình hài gần như nguyên vẹn, kể lại câu chuyện về bàn tay và trí tuệ của người xưa.
(GLO)- Không chỉ là cảnh sắc, Biển Hồ chè (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) còn là ký ức của thời gian. Nơi hàng thông đứng hiên ngang suốt trăm năm, những đồi chè bền bỉ xanh ngát qua bao thế hệ và chùa Bửu Minh lặng lẽ an yên. Một dấu ấn trăm năm chạm đến trái tim mỗi du khách khi ghé thăm Gia Lai.
(GLO)-Cách trung tâm Quy Nhơn (Gia Lai) hơn 10 km, Tiểu chủng viện Làng Sông thuộc xã Tuy Phước, nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ là điểm tham quan lý tưởng đối với du khách có dịp ghé thăm phố biển xinh đẹp này.
(GLO)- Khoác lên mình diện mạo mới, vừa giữ nét nguyên sơ vừa thêm phần hiện đại, Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” hiện lên trong xanh, sâu thẳm và đầy quyến rũ. Nơi đây không chỉ là hồ nước ngọt rộng lớn giữa cao nguyên mà còn gắn với kỷ niệm thân thương và là điểm hẹn trong tâm thức người dân phố núi.
(GLO)-Bên cạnh sở hữu bãi biển xanh ngắt, bờ cát trắng mịn trải dài, Quy Nhơn còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo của Vương quốc Chăm Pa xưa. Một trong những điểm đến nổi bật chính là Tháp Đôi-công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn tôn giáo và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.