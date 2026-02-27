Lãng mạn cùng những loài hoa ở Vườn nhà Thóc

Gia Lai hôm nay
BỘI NGỌC THANH SÁNG HẢI HÀ HẢI HÀ

(GLO)- Nằm gần cung đường du lịch từ Pleiku đến núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ), Vườn nhà Thóc tọa lạc tại hẻm 126 Phạm Hùng, cách trung tâm Pleiku khoảng 10km về phía Tây Bắc - Nơi đây là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ và du khách gần xa.

Cây đa di sản làng Ghè

Cây đa di sản làng Ghè

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)- Hơn 2 thế kỷ qua, có một cây đa cổ thụ vẫn xòe tán rộng che mát cho bao thế hệ người dân ở làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ vậy, cây đa còn là biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với bao ký ức, phong tục và câu chuyện dân gian của làng.

Biển Hồ chè (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai)-Dấu ấn trăm năm

Biển Hồ chè-Dấu ấn trăm năm

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)- Không chỉ là cảnh sắc, Biển Hồ chè (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) còn là ký ức của thời gian. Nơi hàng thông đứng hiên ngang suốt trăm năm, những đồi chè bền bỉ xanh ngát qua bao thế hệ và chùa Bửu Minh lặng lẽ an yên. Một dấu ấn trăm năm chạm đến trái tim mỗi du khách khi ghé thăm Gia Lai.

Tiêu chủng viện Làng Sông

Về nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ

Video

(GLO)-Cách trung tâm Quy Nhơn (Gia Lai) hơn 10 km, Tiểu chủng viện Làng Sông thuộc xã Tuy Phước, nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ là điểm tham quan lý tưởng đối với du khách có dịp ghé thăm phố biển xinh đẹp này.

Biển Hồ “mắt biếc”

Biển Hồ “mắt biếc”

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)- Khoác lên mình diện mạo mới, vừa giữ nét nguyên sơ vừa thêm phần hiện đại, Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” hiện lên trong xanh, sâu thẳm và đầy quyến rũ. Nơi đây không chỉ là hồ nước ngọt rộng lớn giữa cao nguyên mà còn gắn với kỷ niệm thân thương và là điểm hẹn trong tâm thức người dân phố núi.

Gia Lai: Mỗi tuần một điểm đến

Tháp Đôi-Kỳ quan cổ trong lòng phố biển Quy Nhơn

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)-Bên cạnh sở hữu bãi biển xanh ngắt, bờ cát trắng mịn trải dài, Quy Nhơn còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo của Vương quốc Chăm Pa xưa. Một trong những điểm đến nổi bật chính là Tháp Đôi-công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn tôn giáo và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.