Lãng mạn cùng những loài hoa ở Vườn nhà Thóc

(GLO)- Khoác lên mình diện mạo mới, vừa giữ nét nguyên sơ vừa thêm phần hiện đại, Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” hiện lên trong xanh, sâu thẳm và đầy quyến rũ. Nơi đây không chỉ là hồ nước ngọt rộng lớn giữa cao nguyên mà còn gắn với kỷ niệm thân thương và là điểm hẹn trong tâm thức người dân phố núi.