Nhơn Hải – Vẻ đẹp yên bình bên sóng biển

(GLO)- Cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km, Nhơn Hải gây thương nhớ bởi biển xanh, đảo Hòn Khô thơ mộng cùng nét văn hóa lễ cầu ngư, chèo bả trạo và món bánh xèo mực hấp dẫn.

Cây đa di sản làng Ghè

Cây đa di sản làng Ghè

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)- Hơn 2 thế kỷ qua, có một cây đa cổ thụ vẫn xòe tán rộng che mát cho bao thế hệ người dân ở làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ vậy, cây đa còn là biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với bao ký ức, phong tục và câu chuyện dân gian của làng.

Tiêu chủng viện Làng Sông

Về nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ

Video

(GLO)-Cách trung tâm Quy Nhơn (Gia Lai) hơn 10 km, Tiểu chủng viện Làng Sông thuộc xã Tuy Phước, nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ là điểm tham quan lý tưởng đối với du khách có dịp ghé thăm phố biển xinh đẹp này.

Biển Hồ “mắt biếc”

Biển Hồ “mắt biếc”

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)- Khoác lên mình diện mạo mới, vừa giữ nét nguyên sơ vừa thêm phần hiện đại, Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” hiện lên trong xanh, sâu thẳm và đầy quyến rũ. Nơi đây không chỉ là hồ nước ngọt rộng lớn giữa cao nguyên mà còn gắn với kỷ niệm thân thương và là điểm hẹn trong tâm thức người dân phố núi.

Gia Lai: Mỗi tuần một điểm đến

Tháp Đôi-Kỳ quan cổ trong lòng phố biển Quy Nhơn

Gia Lai mỗi tuần một điểm đến

(GLO)-Bên cạnh sở hữu bãi biển xanh ngắt, bờ cát trắng mịn trải dài, Quy Nhơn còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo của Vương quốc Chăm Pa xưa. Một trong những điểm đến nổi bật chính là Tháp Đôi-công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn tôn giáo và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.