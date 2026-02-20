Nhơn Hải – Vẻ đẹp yên bình bên sóng biển

Đánh giá bài viết
Du Xuân, lễ chùa ngày Tết tạo bứt phá cho du lịch tâm linh
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
(GLO)- Cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20 km, Nhơn Hải gây thương nhớ bởi biển xanh, đảo Hòn Khô thơ mộng cùng nét văn hóa lễ cầu ngư, chèo bả trạo và món bánh xèo mực hấp dẫn.
(GLO)- Quảng trường Ðại Đoàn Kết (phường Pleiku) là công trình văn hóa tiêu biểu ở phía Tây tỉnh Gia Lai. Nơi đây đã trở thành điểm hẹn không chỉ của người dân địa phương mà còn của du khách muôn phương.
(GLO)- Với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn và không khí trong lành, đập Tân Sơn (xã Biển Hồ) không chỉ là một công trình thủy lợi quan trọng mà còn là “viên ngọc xanh” của Gia Lai, mang đến cho du khách những phút giây thư giãn, trải nghiệm khó quên, nhất là những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá.
(GLO)-Giữa mênh mông núi rừng, hồ Ayun Hạ hiện lên như một bức tranh thủy mặc giữa núi non hùng vĩ. Không chỉ là công trình thủy lợi cung cấp nước cho nông nghiệp, Ayun Hạ còn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, thư giãn giữa không gian thanh bình.
(GLO)- Ẩn mình giữa Tây Nguyên hùng vĩ, Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm linh của cộng đồng dân tộc Jrai.
(GLO)- Với vẻ đẹp độc đáo, suối đá làng Vân (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) được ví như "ghềnh đá dĩa" của Gia Lai. Có niên đại hàng triệu năm, nơi này là điểm đến cho những ai thích xê dịch, tìm đến thiên nhiên trong lành sau những căng thẳng công việc, ồn ào phố thị.
(GLO)- Hơn 2 thế kỷ qua, có một cây đa cổ thụ vẫn xòe tán rộng che mát cho bao thế hệ người dân ở làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ vậy, cây đa còn là biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với bao ký ức, phong tục và câu chuyện dân gian của làng.
(GLO)- Sau thời gian tu sửa, công viên Diên Hồng đã khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống, trở thành điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn của người dân và du khách thập phương khi đến với phố núi.
(GLO)- Thủy điện Ia Ly là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Tây Nguyên, nổi bật với kiến trúc đồ sộ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia, đây còn là điểm khám phá khá thú vị dành cho du khách khi đến với Gia Lai.
(GLO)- Cách trung tâm phố biển Quy Nhơn khoảng 3 km, Ghềnh Ráng Tiên Sa không chỉ là một danh thắng thiên nhiên tươi đẹp mà còn gắn liền với những dấu ấn lịch sử và văn hóa đặc biệt. Đến đây, bạn có thể ghé thăm mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, ngắm cảnh Bãi Trứng hay Bãi Hoàng Hậu, Bãi Tiên Sa...
(GLO)-Cách trung tâm Quy Nhơn (Gia Lai) hơn 10 km, Tiểu chủng viện Làng Sông thuộc xã Tuy Phước, nơi khởi nguồn chữ Quốc ngữ là điểm tham quan lý tưởng đối với du khách có dịp ghé thăm phố biển xinh đẹp này.
(GLO)- Khoác lên mình diện mạo mới, vừa giữ nét nguyên sơ vừa thêm phần hiện đại, Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” hiện lên trong xanh, sâu thẳm và đầy quyến rũ. Nơi đây không chỉ là hồ nước ngọt rộng lớn giữa cao nguyên mà còn gắn với kỷ niệm thân thương và là điểm hẹn trong tâm thức người dân phố núi.
(GLO)-Bên cạnh sở hữu bãi biển xanh ngắt, bờ cát trắng mịn trải dài, Quy Nhơn còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo của Vương quốc Chăm Pa xưa. Một trong những điểm đến nổi bật chính là Tháp Đôi-công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn tôn giáo và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.