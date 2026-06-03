60 học viên tham gia khóa đào tạo hỗ trợ quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

(GLO)- Sáng 3-6, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Giải pháp phát triển doanh nghiệp VCN khai mạc khóa đào tạo nhằm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Thạc sĩ Quách Chánh Đại Thanh Tâm trao đổi với học viên tại khóa đào tạo. Ảnh: Đoàn Bình

Trong thời gian 3 ngày, 60 học viên là cán bộ quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được ThS. Quách Chánh Đại Thanh Tâm và Tiến sĩ Lê Đỗ Duy Ân truyền tải 2 chuyên đề gồm: bí quyết quản trị Tài chính, chi phí và tối ưu hóa thuế dành cho lãnh đạo doanh nghiệp; nghệ thuật lãnh đạo đội nhóm trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Đây là các chuyên đề căn bản giúp mỗi học viên nâng cao trình độ chuyên môn, có thể đưa ra quyết định chính xác, nắm bắt các quy định của thuế, đảm bảo dòng tiền an toàn, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Đồng thời, giúp học viên nắm chắc và áp dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý nhằm nâng cao kỹ năng phát triển đội ngũ, giải quyết các tình huống quản trị, xây dựng đội nhóm hiệu quả; từ đó tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu suất vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập của đất nước; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh…