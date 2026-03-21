Trường Đại học Quy Nhơn tham gia mạng lưới đào tạo nhân lực công nghệ 4.0

(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn là 1 trong 28 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước tham gia vào Ban điều phối Hệ thống các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0.

Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp chính thức ra mắt Ban điều phối Hệ thống các Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, nhằm thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số quốc gia.

Lễ ra mắt Ban điều phối Hệ thống các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030, được phê duyệt theo Quyết định 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mạng lưới sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực trong 3 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, gồm: công nghệ mạng thế hệ sau; công nghệ an ninh mạng thông minh; truyền thông đa phương tiện. Đây là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.

Trong giai đoạn đầu, các thành viên mạng lưới sẽ phối hợp triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao, xây dựng hệ thống học liệu điện tử dùng chung, chia sẻ phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu, thiết lập cơ chế trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các cơ sở đào tạo...

Việc tham gia mạng lưới đào tạo nhân lực công nghệ 4.0 khẳng định vai trò của Trường Đại học Quy Nhơn trong kết nối, hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu; hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như: AI, an ninh mạng, công nghệ mạng thế hệ mới…