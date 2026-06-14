Bộ GD&ĐT lần đầu sử dụng Rubric để chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT

(GLO)- Tại cuộc họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, GS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Năm nay, Bộ sẽ lần đầu tiên chấm thi theo rubric, áp dụng với môn Ngữ văn.

Theo đó, chấm thi theo Rubric (bảng tiêu chí đánh giá) là phương pháp dùng ma trận tiêu chí cụ thể để đánh giá bài làm, tương ứng với đó là các mức độ đạt được và điểm số.

Thí sinh Gia Lai dự thi môn Ngữ văn - môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: T.D

Với Ngữ văn - môn thi có tính định lượng khó hơn so với các môn khoa học cơ bản, phương pháp chấm thi này được đánh giá là giúp đảm bảo sự công bằng, minh bạch, chính xác, chi tiết và giảm thiểu sự cảm tính khi chấm bài.

Cũng theo GS. Nguyễn Ngọc Hà, việc sử dụng Rubric cũng không phải đường đột. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có tập huấn về phương pháp chấm thi này trong Module 3 và một số địa phương cũng đã sử dụng. Đồng thời, ông khẳng định, việc áp dụng Rubric sẽ hạn chế những mâu thuẫn, dễ thống nhất trong việc chấm của các giáo viên.

Được biết, Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đề thi năm nay được đánh giá là có độ phân hóa tốt và có tính mở cao.

Về công tác chấm thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu các tỉnh, thành phố phải báo cáo tiến độ từng buổi chấm thi. Nếu phát hiện 1 túi bài chấm nhiều điểm cao hoặc nhiều điểm thấp thì phải kiểm tra lại.

Bên cạnh đó, Bộ cũng quyết định thành lập Ban chấm thẩm tra đột xuất để chấm thẩm tra bất cứ hội đồng nào để đảm bảo khách quan, công bằng nhất có thể.