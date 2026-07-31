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Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VnExpress, SK&ĐS)

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Theo quy định tại Nghị định 165/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh, từ ngày 1-7, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học sẽ phải thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay đầu năm học.

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Trẻ chưa tiêm đủ vaccine không bị từ chối nhập học. Ảnh minh họa: ChatGPT

Việc rà soát nhằm xác định những trường hợp trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ các mũi vaccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng để phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm bù, tiêm vét.

Quy định này không đặt ra điều kiện trẻ phải tiêm đủ vaccine mới được nhập học. Thay vào đó, nhà trường có trách nhiệm thống kê, thông báo và phối hợp với cơ quan y tế để bảo đảm trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo quy định, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine và phòng - chống dịch bệnh trong trường học.

Theo các chuyên gia y tế, nếu trẻ còn thiếu 1 hoặc nhiều mũi vaccine, phụ huynh nên mang sổ hoặc dữ liệu tiêm chủng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xây dựng lịch tiêm bù phù hợp. Đa số trường hợp không cần tiêm lại từ đầu mà chỉ cần hoàn thành các mũi còn thiếu theo hướng dẫn của ngành y tế.

Hiện nay, theo Thông tư số 13/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng gồm 14 nhóm bệnh như: viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, Rota, phế cầu, HPV và các bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động kiểm tra lịch tiêm của con trước khi bước vào năm học mới. Việc tiêm đầy đủ, đúng lịch không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ mà còn góp phần hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong môi trường học đường.

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