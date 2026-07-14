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Bộ GD-ĐT chính thức thông báo về việc đăng ký xét tuyển của thí sinh Tuyên Quang

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Trong thông cáo báo chí vừa được phát hành tối 13.7, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT lên tiếng chính thức về việc đăng ký xét tuyển của thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Tối nay, 13.7, Bộ GD-ĐT đã gửi thông cáo báo chí về việc đăng ký xét tuyển đại học, trong đó lần đầu tiên Bộ chính thức lên tiếng về việc đăng ký xét tuyển của thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bộ GD-ĐT cho biết vụ việc liên quan đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang chưa có kết luận của cơ quan chức năng nên thí sinh thi ở điểm thi này vẫn đăng ký xét tuyển đại học bình thường
Bộ GD-ĐT cho biết vụ việc liên quan đến điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang chưa có kết luận của cơ quan chức năng nên thí sinh thi ở điểm thi này vẫn đăng ký xét tuyển đại học bình thường

Theo Bộ GD-ĐT, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, theo con số thống kê đến 17 giờ 45 tối nay, có 797.722 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng. Trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM. Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là 6.333.326, trong đó số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.093.942.

Như vậy, bình quân mỗi thí sinh đăng ký chưa đến 8 nguyện vọng. Riêng khối thí sinh lựa chọn các ngành STEM, mỗi thí sinh đăng ký chưa đến 5 nguyện vọng.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8 giờ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Đến thời điểm này, thí sinh chỉ còn 1 ngày nữa để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.

Theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15.7 cho đến hết ngày 3.8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Theo Quý Hiên (TNO)

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