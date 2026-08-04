Gia Lai phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Gia Lai, đến tháng 7-2026, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 99,9%, chưa đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT. Mục tiêu này tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo phấn đấu thực hiện trong năm học 2026 - 2027.

Tính đến ngày 29-7-2026, toàn tỉnh còn 656 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh giao và lộ trình thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh đạt 99,13%; khối Trung học phổ thông đạt 99,94%; khối Trung học cơ sở đạt 99,96%; khối Tiểu học đạt 99,92%...

Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT trong năm học 2026 - 2027, ngày 2-8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10132/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch xác định mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT là nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo nhà trường và là một trong những chỉ tiêu thi đua của đơn vị. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các địa phương và cơ sở giáo dục rà soát, thống kê chính xác số lượng học sinh, sinh viên của từng trường; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT.

BHXH tỉnh chủ động nắm bắt, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tiếp tục phối hợp với các trường học hướng dẫn học sinh, sinh viên cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, phục vụ việc tra cứu thông tin và khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát đầy đủ tình hình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên, trong đó lưu ý các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân quân đội, công an và các nhóm đối tượng đã được cấp thẻ BHYT theo chính sách khác; cung cấp số liệu kịp thời cho cơ quan BHXH, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia BHYT, ngành Giáo dục có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các cơ sở giáo dục chưa thực hiện đầy đủ; đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá, khen thưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, của đơn vị trong năm học 2026 - 2027.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, khám và điều trị; phối hợp củng cố hệ thống y tế trường học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, không để học sinh, sinh viên đủ điều kiện tham gia BHYT bị gián đoạn quyền lợi do chậm thu hoặc chậm lập danh sách; xác định mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT là nhiệm vụ của cấp ủy, lãnh đạo nhà trường và là một trong những chỉ tiêu thi đua của đơn vị…