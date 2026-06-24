Gia Lai tổ chức đợt cao điểm truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 1-7

(GLO)- Nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày BHYT Việt Nam 1-7 với chủ đề: “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”. Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh bám sát chủ đề trên nhằm tạo đợt cao điểm góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Gia Lai tăng cường truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 1-7. Ảnh: Như Nguyện

Qua truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức và người dân về BHYT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia BHYT, xác định việc tham gia BHYT là quyền lợi, trách nhiệm của mọi người dân và của toàn xã hội.

Trong đợt tuyên truyền này sẽ phát huy vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; huy động sự phối hợp của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và phát huy vai trò của cá nhân, tổ chức có uy tín trong cộng đồng về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Ngành BHXH cũng giao 100% BHXH cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam năm 2026. Tổ chức ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT. Tổ chức lễ ra quân tuyên truyền trực tiếp đến hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Duy trì và phát huy hiệu quả các điểm truyền thông cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tuyên truyền.

Theo kế hoạch, ﻿Gia Lai dự kiến phát triển trên 4.770 người tham gia BHXH tự nguyện mới và tái tục; phát triển trên 2.970 người tham gia BHYT mới và tái tục. Ảnh: Như Nguyện

Theo kế hoạch, trong đợt tuyên truyền này phấn đấu có khoảng trên 28.000 hộ kinh doanh cá thể được tư vấn, tuyên truyền; dự kiến phát triển trên 4.770 người tham gia BHXH tự nguyện mới và tái tục; phát triển trên 2.970 người tham gia BHYT mới và tái tục.

Theo BHXH tỉnh Gia Lai, tính đến nay, toàn tỉnh có 3.010.787 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,71% dân số. Để đạt kế hoạch UBND tỉnh giao có 96,1% dân số tham gia BHYT, từ nay đến cuối năm 2026, toàn tỉnh cần phải vận động 126.723 người tham gia.