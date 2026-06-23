(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tính đến nay, toàn tỉnh có 3.010.787 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,71% dân số.

Để đạt kế hoạch UBND tỉnh giao có 96,1% dân số tham gia BHYT, từ nay đến cuối năm 2026, toàn tỉnh cần phải vận động 126.723 người tham gia.

Gia Lai đạt tỷ lệ 93,71% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: Như Nguyện

Việc tham gia BHYT giúp người dân được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tổng số người khám chữa bệnh BHYT trên toàn tỉnh là 1.867.619 lượt người.

Qua đó, quỹ BHYT đã chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1.263 tỷ đồng; trong đó, chi khám chữa bệnh BHYT nội trú gần 834 tỷ đồng và ngoại trú trên 428 tỷ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng (2,97%) so với cùng kỳ năm 2025.